Челябинцы активно скупают советскую мебель и виниловые пластинки

Их привлекают ностальгия по СССР и модные тренды

Жители Челябинска стали чаще покупать артефакты эпохи СССР — продажи спортивных олимпиек, пленочных фотоаппаратов и мебели за год выросли на 4%. Скачок спроса на «ностальгию» заметили аналитики «Авито».

Так, атрибуты прошлой эпохи вновь становятся популярными и входят в моду. Для украшения дома и создания антуражного декора покупают венгерские стулья, хрустальные бокалы и стаканы, знакомые каждому сервизы в горошек, пленочные грампластинки. Продажи последних, к слову, выросли на 57% по отношению к 2023 году, а средняя цена винила составляет 1200 рублей.

Сформировался тренд на советскую мебель. Так, за год продажи советских гардеробов на «Авито» выросли на 40%, на 32% чаще стали покупать шкафы и буфеты. На 28% выросли продажи советских кресел, охотятся в основном на экземпляры 60—70-х годов. Варианты в неплохом состоянии стартуют от полутора тысяч рублей.

Ценятся среди коллекционеров и журналы, газеты и брошюры из СССР, они стали продаваться на 68% чаще. Также пользуются популярностью ретро-модели машинок, самолетов, танков и прочей техники — их продажи год к году выросли на 12%, средняя цена — 3300 рублей.

Но особым спросом пользуется у челябинцев винтажная одежда, особенно после выхода ряда прогремевших сериалов о той эпохе. Причем продажи женской одежды увеличились на 85%, в то время как мужской — на 81%.