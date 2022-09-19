Машиностроители Челябинской области просят расширить меры поддержки

В отрасли работают 53 тысячи южноуральцев

В последнее воскресенье сентября, в нынешнем году это 25-е число, в России отмечается День машиностроителя. По случаю профессионального праздника в Челябинске провели пресс-конференцию. На ней представители власти и предприятий региона обсудили текущее состояние дел в отрасли, обозначили проблемы и наметили перспективы развития. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным министерства промышленности Челябинской области, в нашем регионе в сфере машиностроения работает 1,5 тыс. предприятий. На них трудится 53 тыс. человек. Крупнейшими являются Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Е. И. Забабахина, автомобильный завод «Урал» и промышленная группа «Конар».

«Предприятия показывают успехи, хорошую динамику развития. Есть, конечно, проблемы, но их решают. Прогнозы о спаде машиностроения звучат достаточно необычно. Нас он точно не коснется. По статистике, в августе была небольшая просадка — в пределах 3% по предприятиям машиностроения. Если и будет еще просадка, то совсем небольшая. Многие меры поддержки оказываются именно предприятиям машиностроения. Они помогают сохранить темпы развития», — отмечает министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.





Директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков перечислил меры поддержки. В этом году предлагаются программы с невозвратными средствами — гранты. Например на перспективные разработки. Есть и заемное финансирование по низким ставкам. В том числе на модернизацию производства для импортозамещения. Отдельной мерой поддержки является нацпроект «Производительность труда», в котором участвуют уже 100 компаний.

На пресс-конференцию пригласили несколько машиностроительных предприятий. Они рассказали о работе в условиях санкций.

«Прогноз спада машиностроения, считаю, субъективный. Скорее всего, будет рост плановых значений, которые ставили для себя предприятия на 2022 год. Мы ощущаем рост в секторе гражданской продукции, у заказчиков есть потребности. Мы проводим испытания и скоро начнем поставлять двигатели для УКВЗ. Это пример кооперационной цепочки. Есть заказы из других регионов. На следующий год законтрактовано почти 400 двигателей», — рассказывает директор по стратегическому и инновационному развитию НПО «Электромашина» Леонид Залепухин.

Развивает предприятие и проект по электрозаправкам. Зарядный хаб строится, его планируют запустить в ноябре. Установка заправочных станций будет субсидироваться. Четыре комплекса появятся в Челябинске в 2023 году. Вместе с этим на «Электромашине» есть нехватка кадров. Предприятию нужны монтажники, настройщики станков с ЧПУ, специалисты по снабжению. Последнее связано с дефицитом электроники, которая появилось после ввода санкций.

Владимир Андрющенко, директор компании «Трактор» из Еманжелинска, предложил уменьшить налоговую нагрузку на предприятия и отметил эффективность существующих мер поддержки. Кроме того, он посетовал на сильную конкуренцию со стороны Китая, которую завод проигрывает. Связано это с тем, что есть льгота 50% на импорт из Китая. Однако запрет на поставки из Европы повысил спрос на сельскохозяйственные орудия от «Трактора». Выпуск такой продукции увеличился. В итоге сохранились оборот и численность сотрудников.

Тяжелее, как оказалось, ситуация у группы компаний Giraffe. В Нязепетровске она выпускает башенные краны. Причем — это единственное предприятие в стране с такой продукцией. Западные компании с аналогичными изделиями уходят, забирают не только краны, но и технологии. Однако челябинская компания не может занять освободившуюся долю рынка.





«Мы работаем в рынке, доля госзаказов небольшая. Поэтому у нас высокая конкуренция. Все волнения сказываются на объемах. В первом полугодии производство снизилось на 4%. Мы неоднократно просили использовать в госзакупках на строительство российскую продукцию. Это игнорируется. Поэтому возможна монополизация со стороны Китая. Производители оттуда всегда сбивают цену — раза в два. Несмотря на то что мы остались одни, увеличения заказов у нас нет. Заказчики выбирают китайцев. Надо продвигать российские краны на государственных стройках», — комментирует директор по качеству ГК Giraffe Антон Шевченко.

Представитель холдинга также отметил, что, несмотря на трудности, идет активное развитие. За последние 10 лет выпустили 30 новых моделей кранов, совместно с челябинской компанией «Свэчел» сделали систему управления. Идет и процесс импортозамещения. Павел Рыжий после выступления Антона Шевченко отметил, что региональный Минпром готовит обращение в правительство РФ с просьбой поддержать ГК Giraffe.

«Златмаш», работающий на оборонку, уже несколько лет активно развивает производство гражданской продукции — бытовые плиты «Мечта», радиаторы «Термал». Руководитель направления Вера Кузнецова рассказала, что продажи изделий низкие из-за аналогов из Китая — цена на них ниже, но и качество не на высоте. В рамках развития производства гражданской продукции предприятие из Златоуста завершило отгрузку бытовых плит в Запорожскую область. Кроме того, в рамках программы реновации «Златмаш» поставляет свои изделия в Москву. Нарастить производство плиток сразу на 35% помогло участие в нацпроекте «Производительность труда».

Челябинский машиностроительный завод поделился своими успехами — производство в апреле и августе выросло на 13%. Это лучший показатель за все 11 лет работы, отмечает коммерческий директор Константин Волокитин. Успехи связаны с уже упомянутым национальным проектом, который помогает упорядочить работу. Несмотря на это, из-за санкций есть и проблемы.





«Основная проблема — с комплектующими. Мы используем много гидравлического оборудования — насосов высокого давления, вакуумных. Они поставлялись из недружественных стран. Сейчас импорт иссякает. Эта ситуация сподвигла нас на производство собственных насосов. Другого пути у нас нет. Дожидаться внутреннего производителя долго — пока услышат нас, пока поймут, что нам надо. Мы активно занимаемся разработкой продукции. Планируем обратиться за господдержкой», — рассказывает Константин Волокитин.

Еще одну боль машиностроителей огласила генеральный директор компании «РТС» и представитель Союза машиностроителей России Марина Белозерцева. Ее организация относится к малому бизнесу, занимается изготовлением комплектующих, инструментов.

«Мы столкнулись с большими сложностями и вопросами по импортозамещению и субсидий на такие проекты. Продукт, который мы делаем, — в основном это металлорежущий инструмент, — был и есть почти весь импортный. Наши клиенты задались вопросом, что делать с высокоточным инструментом. Мы заместили некоторые изделия. Но мы одни не справимся, а под программы не подходим», — отмечает Марина Белозерцева.

Есть у компании «РТС» и большой план — построить инструментальный завод, который мог бы работать например с ТМК. Для этого нужно оборудование, а на его покупку требуются деньги, которые можно было бы привлечь по госпрограмме. В таком случае российские организации будут получать требуемые инструменты быстрее, чем закупать их за границей. Важно не упустить время, ведь конкуренцию начинают составлять производители из Китая. Заходит на рынок Индия. Завершилась пресс-конференция активным обсуждением гендиректора «РТС» и Павла Рыжего о том, как поддержать предприятие.