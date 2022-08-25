Златоустовский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в течение двух месяцев поставит в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настольных электроплит «Мечта-211Т». Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.
Как рассказали в региональном правительстве, к руководству Златоустовского машиностроительного завода с просьбой поставить электроплиты обратились представители Запорожской области. Выбранная модель — «Мечта-211Т» с двумя ТЭН-конфорками — имеет прочный корпус и долговечное эмалевое покрытие. Она является самой продаваемой среди двухконфорочных плит «Мечта». Минпромторг включил продукцию в Реестр промышленных товаров, это свидетельствует о полном соответствии требованиям, действующим на территории России.
«На принятие решения повлияло соотношение цена/качество златоустовской продукции, внесение ее в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и то, что предприятие является лидером по производству настольных плит в России», — пояснили в правительстве Челябинской области.
После заключения контракта 5 августа первая партия плит отправилась к заказчику. Как уточнили в региональном правительстве, продукцию изготовят и отправят в Запорожье в течение двух месяцев.
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