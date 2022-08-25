Златоустовский завод поставит 60 тыс. плит «Мечта» в Запорожскую область

Продукцию произведут и отправят в течение двух месяцев

«На принятие решения повлияло соотношение цена/качество златоустовской продукции, внесение ее в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и то, что предприятие является лидером по производству настольных плит в России»,

— пояснили в правительстве Челябинской области.