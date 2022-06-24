Магнитогорский металлургический комбинат снизил загрузку на 45%

Предприятие может заморозить инвестпроекты из‑за сокращения прибыли

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в течение трех месяцев не экспортирует продукцию за рубеж. В мае рентабельность была 4%, по результатам июня она может составить 1,6%. Прошлогодние показатели прибыльности были 25%. Из-за этого предприятие может заморозить новые инвестпроекты, сообщил на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Стоимость металла, по словам Виктора Рашникова, за последнее время упала на 17%. Предприятие, как может, старается снизить себестоимость продукции. Сейчас главная задача — не допустить сокращения персонала, потому что загрузка предприятия составляет только 55%.

«Инвестиционная программа останавливается, потому что, чтобы заниматься инвестиционной программой, надо иметь рентабельность минимум 15%, нужно зарабатывать 7—8 млрд рублей, чтобы содержать эти объемы, которые у нас. В последние два месяца мы на инвестиционную программу не зарабатываем», — заявил Виктор Рашников.

При этом парк «Притяжение» в Магнитогорске будет достроен в условиях санкций. От этого проекта комбинат не отказывается. Первую очередь введут в эксплуатацию уже в июле, ко Дню металлурга.

«Спрос на металл упал, и курс не позволяет идти на экспорт. Но комбинат продолжает выполнять все ключевые проекты — и строительство установок газоочистки, и строительство коксовой батареи. Один из ключевых проектов — парк „Притяжение“. Виктор Филиппович вкладывает туда собственные средства. Это большой подарок магнитогорцам и всему региону. То, что эти проекты все равно идут, характеризует комбинат и Виктора Филипповича», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Одной из проблем металлургов Челябинской области в условиях падения рентабельности являются высокие акцизы на сталь. Их ввели в 2021 году, чтобы изъять у промышленников сверхприбыль. В прошлом году цены на металл были заоблачными, и это была попытка пополнить бюджет. Сейчас в металлургии, как и в других сферах, кризис из-за санкций, и акцизы стали слишком больно бить по финансам предприятий.

Виктор Рашников заявил, что в существующих условиях металлурги выступают за отмену акцизов на жидкую сталь и снижение налога на добычу руд. Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг сообщил, что в нижнюю палату уже внесены поправки в законодательство. Комитет по бюджету и налогам рассмотрит их в ближайшее время.