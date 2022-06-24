В федеральный список системообразующих предприятий вошли 38 компаний Челябинской области

Они могут воспользоваться особыми мерами поддержки

В федеральный список системообразующих предприятий от Челябинской области вошли 38 компаний. С начала марта их количество выросло на 15. Работа по включению организаций в этот перечень ведется, чтобы предприниматели могли рассчитывать на федеральные льготы. Об этом на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей региона сообщил министр промышленности Павел Рыжий.

На федеральном уровне для системообразующих организаций снова действуют меры поддержки, вводившиеся после начала пандемии. В перечень включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых займов, а также субсидии на возмещение затрат. Компаниям также предлагается субсидия на пополнение оборотных средств.

На все меры поддержки промышленности, которые реализуются на уровне федерального и регионального правительства, направлено более 42 млрд рублей. По линии Фонда развития промышленности существенные займы выдаются на развитие проектов, связанных с импортозамещением. На федеральном уровне продолжается «донастройка» нормативно-правовых актов об «оборотных» кредитах для системообразующих предприятий.

На региональном уровне действуют гранты на научные разработки, которыми уже воспользовались 10 предприятий. Обрабатывающие производства могут рассчитывать на компенсацию 20% затрат на модернизацию оборудования.

«Мы запускаем новые региональные программы, в основном они касаются импортозамещения. Приняты и активно реализуются первоочередные меры по стабилизации экономики в условиях санкционного давления. Создан областной антикризисный штаб, сформирована централизованная система оперативных отраслевых штабов. Проводится мониторинг цен на товары первой необходимости, а также мониторинг деятельности наших системообразующих предприятий. Запущена программа поддержки научно-исследовательских и конструкторских работ. Расширилась поддержка проектов модернизации оборудования обрабатывающей промышленности», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отдельно глава региона отметил работу регионального центра импортозамещения, который помогает предприятиям выстраивать новые кооперационные цепочки. На специальном портале центра зарегистрировано более 350 предприятий из разных регионов страны.

Большая работа в регионе проделана и по снижению фискальной нагрузки на бизнес. Одобрено пять законопроектов в налоговой сфере, четыре из которых уже вступили в силу. В результате внедрения этих решений в обороте компаний останется более 440 млн рублей.

Одно из важных направлений работы — поддержка инвестиционных программ предприятий, подчеркнул Алексей Текслер. По словам губернатора, необходимо скорректировать действующие программы, чтобы они были доступны не только крупным промышленникам, но и среднему бизнесу.

«Пока только крупные предприятия могут, например, рассчитывать на поддержку ВЭБ.РФ в рамках программы „Фабрика проектов“. Нужно снижать порог и запускать такие механизмы для среднего бизнеса. Сейчас чувствуется обеспокоенность бизнеса при запуске новых инвестпроектов. Нужно гарантировать предприятиям неизменность условий в ближайшие годы», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер обозначил главные совместные задачи власти и бизнеса: загрузка предприятий, сохранение рабочих мест, исполнение консолидированного бюджета, выполнение всех расходных обязательств, прежде всего в социальной сфере, снижение издержек инфляции для населения и хозяйствующих субъектов.

«Делать это нужно совместно, как сказал президент, с опорой на частный бизнес, который мы продолжим поддерживать с федеральными коллегами», — уточнил он.