Made in Russia: в Челябинске рассказали, как предпринимателю выйти на экспорт

За рубежом ценят русскую аутентичность

Челябинская область — промышленный регион, который в последние годы преображается, соединяя в себе уральскую суровость, красоту и творчество. На «Российской креативной неделе — Урал» сказали, что в области есть все. «Но у нас нет моды!» — выкрикнули из толпы. Как локальным предпринимателям выйти на международную арену и что российское сейчас модно на чужбине, читайте в материале ИА «Первое областное».

«В Челябинской области есть вызов на моду, есть абсолютно четкая позиция на экспорт. Им хочется это делать», — сказала член генерального совета международной организации байеров Валентина Ростовщикова.

Более четверти экспорта из Челябинской области приходится на Китай. Это главный иностранный партнер Южного Урала. Ранее мы писали, что регион продолжает расширять сотрудничество с провинцией Ляонин.

Основной акцент сейчас идет на промышленность, в том числе пищевую. Однако и представители креативных индустрий постепенно выходят на международную арену. Например, челябинские дизайнеры недавно представили свои коллекции в китайском городе Далянь на фестивале Russian Fashion display.

«Одно из сильнейших направлений российского рынка — вечерние платья. Это тренд. Кутюр трудно подделать, невозможно переделать. В Катаре 300 свадеб в год, где 300 богатых женщин должны надеть платья, и каждая их подруга также должна надеть кутюр. Наша задача — четкая интеграция», — отметила Валентина Ростовщикова.

Второй российский тренд, который «заходит» на чужбине, — аутентичность. Кокошники, накосники и платки с особенным, не похожим ни на что принтом — вот что интересует иностранцев.

Внешняя торговля — направление достаточно сложное, и как локальным брендам выйти на экспорт, рассказал руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» Илья Анисимов:

«Меры поддержки, которые государство предлагает для экспортеров, реализуются через Российский экспортный центр, непосредственно через представительства, которых в стране 16».

Для вступления в программу продвижения предпринимателям необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукта или услуги. При ее успешном прохождении бренд получает значок в виде птички с российским триколором «Сделано в России». Далее РЭЦ будет продвигать эту продукцию за рубежом.