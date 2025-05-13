Губернатор Челябинской области подписал распоряжение о создании Агентства креативных индустрий. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«Создать автономную некоммерческую организацию „Агентство развития креативных индустрий Челябинской области“. Министерству экономического развития выступить учредителем организации», — говорится в тексте.
На развитие организации выделят более 60 миллионов рублей.
Напомним, сегодня, 13 мая, в Челябинске стартовала «Российская креативная неделя — Урал». На форуме соберутся 160 федеральных экспертов, гости из 11 стран. Они пройдут образовательный интенсив по 14 отраслям.