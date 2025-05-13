В Челябинске создадут Агентство креативных индустрий

На эти цели выделят более 60 миллионов рублей

Губернатор Челябинской области подписал распоряжение о создании Агентства креативных индустрий. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

«Создать автономную некоммерческую организацию „Агентство развития креативных индустрий Челябинской области“. Министерству экономического развития выступить учредителем организации», — говорится в тексте.

На развитие организации выделят более 60 миллионов рублей.

Напомним, сегодня, 13 мая, в Челябинске стартовала «Российская креативная неделя — Урал». На форуме соберутся 160 федеральных экспертов, гости из 11 стран. Они пройдут образовательный интенсив по 14 отраслям.