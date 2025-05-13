В Челябинске появилась кинокомиссия. О ее запуске объявила первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина на форуме «Российская креативная неделя — Урал», передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Мы шли к этому долго, этого ждали коллеги из Челябинска и Москвы. Начало положено, мы уже определили для себя задачи», — отметила замминистра.
Главная функция кинокомиссии — поддержка киностудий, в том числе молодых, и содействие их работе, а также координация органов власти, которые могут помочь в кинопроизводстве.
«Три главные задачи комиссии: развивать поддержку авторов, кинообразование и показ — места, где можно воспроизвести работы», — сказала Ирина Анфалова-Шишкина.Она добавила, что регион открыт предложениям, критике и взаимному общению для того, чтобы процесс съемки кино на территории Челябинской области стал открытым, креативным, интересным и полезным, в том числе для региона и молодых креативных продюсеров, сценаристов, актеров.
«Мы готовы информировать кинокомпании, которые приходят извне для съемок на территорию нашей области, готовы информировать об интересных локациях, где можно снимать кино, природных ландшафтах, промышленных площадках, учреждениях культуры, образовательных организациях», — поделилась она.
Распоряжение правительства области о создании комиссии было подписано 11 апреля 2025 года.
«В Челябинскую область ехать будут за уникальными локациями. Мне кажется, очень важно сейчас запустить комиссию, а также актерскую базу, потому что любой производитель всегда заинтересован в снижении расходов на транспортную доставку артистов в регион. К тому же важно создать реестр уникальных интересных объектов, которые есть на территории Челябинской области», — подчеркнул генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук.«Кинокомиссии создаются, в первую очередь, чтобы регионы развивались и люди не уезжали в столицу. Местные молодые кинематографисты должны иметь возможность получать поддержку, в том числе от федералов», — отметил руководитель международного кинофестиваля SiberiaDOC, директор «ЕнисейФильма» Николай Бем.
Напомним, решение о создании комиссии было принято на Российской креативной неделе в прошлом году.