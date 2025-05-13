В Челябинске открывается собственная кинокомиссия

Она будет помогать молодым режиссерам и рассказывать другим регионам о потенциале Южного Урала

В Челябинске появилась кинокомиссия. О ее запуске объявила первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина на форуме «Российская креативная неделя — Урал», передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы шли к этому долго, этого ждали коллеги из Челябинска и Москвы. Начало положено, мы уже определили для себя задачи», — отметила замминистра.

Главная функция кинокомиссии — поддержка киностудий, в том числе молодых, и содействие их работе, а также координация органов власти, которые могут помочь в кинопроизводстве.

«Три главные задачи комиссии: развивать поддержку авторов, кинообразование и показ — места, где можно воспроизвести работы», — сказала Ирина Анфалова-Шишкина.

«Мы готовы информировать кинокомпании, которые приходят извне для съемок на территорию нашей области, готовы информировать об интересных локациях, где можно снимать кино, природных ландшафтах, промышленных площадках, учреждениях культуры, образовательных организациях»,

— поделилась она.

Она добавила, что регион открыт предложениям, критике и взаимному общению для того, чтобы процесс съемки кино на территории Челябинской области стал открытым, креативным, интересным и полезным, в том числе для региона и молодых креативных продюсеров, сценаристов, актеров.

Распоряжение правительства области о создании комиссии было подписано 11 апреля 2025 года.

«В Челябинскую область ехать будут за уникальными локациями. Мне кажется, очень важно сейчас запустить комиссию, а также актерскую базу, потому что любой производитель всегда заинтересован в снижении расходов на транспортную доставку артистов в регион. К тому же важно создать реестр уникальных интересных объектов, которые есть на территории Челябинской области», — подчеркнул генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук.

«Кинокомиссии создаются, в первую очередь, чтобы регионы развивались и люди не уезжали в столицу. Местные молодые кинематографисты должны иметь возможность получать поддержку, в том числе от федералов»,

— отметил руководитель международного кинофестиваля SiberiaDOC, директор «ЕнисейФильма» Николай Бем.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на Российской креативной неделе в прошлом году.