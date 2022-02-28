Курс доллара на бирже Forex вырос почти до 108 рублей

Увеличение составило 28,5%

По данным внебиржевого рынка Forex, курс доллара к рублю по состоянию на 08:45 московского времени составил 107,7 рублей, увеличившись на 28,5%. Это значение почти на 24 рубля превышает уровень закрытия торгов в пятницу 25 февраля — 83,89 рубля к доллару.

Евро, в свою очередь, подскочил на 28,1% — до 119,9 рубля (+25 рублей к предыдущему закрытию торгов). Валютные торги на Мосбирже, начинающиеся обычно в 07:00, отложены до 10:00 по московскому времени.

Рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России, об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный в журнале ЕС. Совет Евросоюза запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. Согласно документу, ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.

В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с Банком России, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств. Страна — член ЕС, решившая предоставить разрешение на любую операцию с российским ЦБ, должна немедленно проинформировать о своем намерении партнеров по ЕС.