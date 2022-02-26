Евгений Савченко: Владимир Путин взял на себя огромную ответственность

Евгений Савченко, в прошлом — начальник Госнаркоконтроля в Челябинской области, считает, эмоции любой окраски мешают объективно оценить ситуацию на Украине

Евгений Савченко, прошедший в свое время путь от рядового до генерал-лейтенанта, поделился своим опытом силовика и политика: в отсутствие полных и объективных данных нельзя эмоционально оценивать любую сложную ситуацию. Тем более — боевые действия на Украине. Первое областное информагентство публикует мнение бывшего руководителя регионального Госнаркоконтроля, сегодня — директора по взаимодействию с госсектором в компании «Интерсвязь».



— Уверен, решение главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Украине принято на основании выверенной информации компетентных ведомств, свидетельствующей о серьезной угрозе союзникам страны и непосредственно безопасности нашего государства и населения Отечества. Обращение в адрес России со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик, которое они направили Президенту России 23 февраля, о помощи в отражении агрессии со стороны Украины, выступило лишь дополнительным подтверждением опасности.

Как человек, имеющий свыше 30 лет государственной службы в вооруженных силах, правоохранительных и контрольно-надзорных органах, в том числе на должностях высшего командного состава, осознаю: тем самым Владимир Владимирович Путин взял на себя огромную ответственность.

В этой ситуации, не обладая полнотой данных, известных руководству страны, считаю опрометчивым тиражирование в информационном поле каких-либо оскорбительно-хлестких категоричных оценок решениям руководства страны.

«Всех порвём» и «всё пропало» — сообщества двух лагерей психотипов, которых сложно не услышать... Эти истеричные возбудители эмоционального фона вольно и невольно провоцируют резко импульсивное поведение тех, кто привык быть составной частью толпы.

Люди дела вникают, фиксируют, анализируют, планируют, определяют силы и средства, сроки, ответственных (в том числе себя) и соисполнителей и после этого двигаются к цели, корректируя усилия на основе регулярно актуализируемых данных. Наряду с этим значима вера, вне которой хаос в голове, делах и поступках. А потому, копая и пытаясь зреть в корень, будьте аккуратны, тактичны, внимательны, соразмерны!