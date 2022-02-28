Наталья Котова поручила срочно убрать кучи снега с дорог и улиц Челябинска

Дорожники должны также обработать тротуары от наледи

Сегодня, 28 февраля, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании потребовала на этой неделе вывезти все образовавшиеся кучи снега. Также мэр поручила посыпать очищенные тротуары во избежание образования наледи.

«Продолжают оставаться кучи и на парковках, и в карманах, есть обращения и по тротуарам. До 5 марта снега не будет, поэтому нужно сосредоточиться и максимально вывезти эти кучи. По тротуарам: там, где уборка проведена и образовывается наледь, обязательно подсыпаем, чтобы было безопасно», — поручила Наталья Котова своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Чиновник ответил, что на эти работы будут направлены все усилия дорожных служб.

Всего за прошедшую неделю, по словам Андрея Ксензова, было убрано и вывезено на снегосвалку более 64 тысяч тонн снега.