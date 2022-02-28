Сегодня, 28 февраля, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании потребовала на этой неделе вывезти все образовавшиеся кучи снега. Также мэр поручила посыпать очищенные тротуары во избежание образования наледи.
«Продолжают оставаться кучи и на парковках, и в карманах, есть обращения и по тротуарам. До 5 марта снега не будет, поэтому нужно сосредоточиться и максимально вывезти эти кучи. По тротуарам: там, где уборка проведена и образовывается наледь, обязательно подсыпаем, чтобы было безопасно», — поручила Наталья Котова своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.
Чиновник ответил, что на эти работы будут направлены все усилия дорожных служб.
Всего за прошедшую неделю, по словам Андрея Ксензова, было убрано и вывезено на снегосвалку более 64 тысяч тонн снега.