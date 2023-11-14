КСП Челябинской области проверит исполнение бюджета Усть-Катава

Ревизоры изучат финансовый документ за 2022 год

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области объявила о проверке годового отчета об исполнении бюджета Усть-Катавского городского округа за 2022 год. Проведение анализа предусмотрено планом ведомства. Об этом сообщается в телеграм-канале КСП региона.

Ревизоры проверят финансовое управление Усть-Катавского городского округа, администрацию, а также три управления: имущественных и земельных отношений, социальной защиты населения, образования.

Программа проверки включает анализ соблюдения требований законодательства при составлении отчета об исполнении бюджета, исполнения доходной и расходной частей бюджета, достоверности бюджетной отчетности, соблюдения требований законодательства при утверждении бюджета и годового отчета.

Ранее КСП приступала к плановой проверке Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области и предприятий, получающих субсидии из регионального бюджета на трудоустройство инвалидов. Кроме того, в октябре стартовал анализ трат южноуральских ЗАГСов.