В Сатке водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся

20-летний парень скончался в машине скорой помощи

На улице Пролетарской в Сатке 20-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили ОГИБДД ОМВД по Саткинскому району

Авария случилась накануне в 22:03. Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу рядом с магазином «Модница». Внезапно его сбил на высокой скорости автомобиль «Хендай». После наезда водитель иномарки скрылся.

«Пострадавший 20-летний мужчина от полученных травм скончался. Водитель, совершивший наезд, был задержан. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД», — сообщили в ОГИБДД по району.

4 сентября в Карталах 16-летний мотоциклист наехал на 13-летнего велосипедиста. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП.