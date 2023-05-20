Крупнейшие предприятия Челябинской области попали под новые санкции Великобритании

Всего в списке значатся 86 российских физических и юридических лиц

Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении российских физических лиц и компаний. В список попали предприятия из Челябинской области, а также основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, сообщается на сайте британского правительства.

Под санкции попали Челябинский металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, «Трубная металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания» и «Русская медная компания».

В документе сообщается, что Игорь Алтушкин и его бизнес «играют ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение для ведения специальной военной операции на Украине».

Кроме того, в новый санкционный список Великобритании попали банки Тинькофф и Росбанк, инвестиционная компания АФК «Система», институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, компания «Северсталь», золотодобывающая компания «Полюс» и многие другие.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что под санкции Украины попала компания-производитель робота FEDOR «Андроидная техника», расположенная в Магнитогорске.

В феврале этого года США ввели санкции против 11 российских банков.