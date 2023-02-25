США ввели санкции против 11 российских банков

Приложения МТС-банка уже недоступны в онлайн-магазинах App Store и Google Play

В минувшую пятницу Соединенные Штаты расширили санкции против России. В списке оказались 11 российских банков, приложения одного из них уже пропали из App Store и Google Play, сообщает РБК.

Под американские санкции попали Московский кредитный банк, банк «Уралсиб», МТС-банк, банк «Зенит», Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк), СДМ-банк, Ланта-Банк, новосибирский банк «Левобережный», банк «Санкт-Петербург», приморский банк «Приморье» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР).

Сегодня приложения МТС-банка пропали из магазинов App Store и Google Play. В этом журналист ИА «Первое областное» убедилась лично. Приложения остальных кредитных организаций пока доступны.

Представители некоторых банков сообщили РБК, что все сервисы и банкоматы, находящиеся на территории России, продолжат работать в обычном режиме. При этом клиентам банков, находящимся за рубежом, посоветовали обналичить деньги.

Кроме того, в новый список санкций попали и предприятия оборонно-промышленного комплекса. В их числе — РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина, расположенный в Снежинске.