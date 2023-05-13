Компания-производитель челябинского робота «FEDOR» попала под санкции Зеленского

Ограничения в отношении НПО «Андроидная техника» вводятся на 10 лет

Научно-производственное объединение «Андроидная техника», расположенное в Магнитогорске Челябинской области, попало в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Санкции вводятся сроком на 10 лет. Соответствующий документ размещен на официальном сайте президента страны.

Магнитогорское предприятие занимается разработкой и производством робототехнических систем и комплексов. Одна из самых известных работ сотрудников предприятия — антропоморфный робот «FEDOR», который в 2019 году совершил полет в космос.

Ранее Владимир Зеленский уже вводил санкции против южноуральских предприятий. В список попали копейский завод по производству промышленных взрывчатых веществ «Пластмасс», миасское предприятие по разработке и производству электрических соединителей и кабелей специального назначения «Соединитель» и научно-производственное объединение «Электромашина» из Челябинска.