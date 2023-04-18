Большинство жителей сел и городов Челябинской области допускают возможность взять кредит. В основном займы берут на такие крупные покупки, как квартира или автомобиль. Но есть и те, кто влезает в долги ради небольших расходов. О результатах опроса рассказали в Центре общественного мониторинга и проектов региона.
Опрос тысячи человек в возрасте старше 18 лет провели в апреле этого года. 60% респондентов положительно отнеслись к кредитам на определенные цели, 40% посчитали, что заем — путь к финансовой зависимости. Еще 7,3% сталкивались с отказами банков.
25,8% могут взять кредит на покупку квартиры или машины. 10,8% могут наряду с дорогими покупками брать и потребительский кредит на небольшие расходы.
8% опрошенных берут разные виды займов, а также используют кредитку.
В основном к крупным кредитам благосклонно относится молодежь. Южноуральцы в возрасте от 18 до 34 лет уверены, что можно брать заем на покупку автомобиля или квартиры. При этом женщины (44,6%) выразили большую готовность брать в долг ради движимого и недвижимого имущества, чем мужчины (33,3%).
«Женщины от 35 до 49 лет — здесь выше процент тех, кто в дополнение к уже взятым дорогостоящим займам готов оформить еще и потребительский кредит — 16,6%. С изменением возраста в большую сторону число сторонниц брать на себя еще одно финансовое бремя снижается»,— рассказали в ЦОМ.
Чем старше южноуральцы, тем настороженнее к кредитам они относятся. 65,4% респондентов старше 65 лет не хотят оказаться в долгах ради покупок.
«Отдельно мы опрашивали жителей региона на предмет наличия существующего кредита. Так вот доля тех, у кого нет ни одного банковского займа (в том числе в семье), — 53,5%. Признались в наличии кредита 44,4% опрошенных. Около 2% решили на этот вопрос не отвечать. И, кстати, нежелание возрастных респондентов брать кредит сказалось и на статистике по наличию займов. 67,8% южноуральцев пенсионного возраста сообщили, что живут без долгов финансовым учреждениям. Такие ответы дали 70,6% мужчин и 66,4% женщин пожилого возраста», — озвучили аналитики Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области.
Каждый пятый южноуралец, взявший долгосрочный заем, тратит на погашение кредита от 10% до 20% зарплаты. 14% отдают от 20% до 30% ежемесячного дохода.
68,5% респондентов с долгами готовы брать и потребительские займы. А вот 71,3% с имеющимися кредитами постоянно используют кредитные карты для покупок и перевода наличных.
Напомним, Челябинская область заняла 30-е место в стране по уровню закредитованности населения. Объем задолженности перед банками в среднем на одного южноуральца достиг 307,3 тысячи рублей.
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