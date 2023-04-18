Четверть жителей Челябинской области берут кредиты на покупку квартиры и машины

На заем согласны больше половины жителей региона

«Женщины от 35 до 49 лет — здесь выше процент тех, кто в дополнение к уже взятым дорогостоящим займам готов оформить еще и потребительский кредит — 16,6%. С изменением возраста в большую сторону число сторонниц брать на себя еще одно финансовое бремя снижается»,

— рассказали в ЦОМ.

«Отдельно мы опрашивали жителей региона на предмет наличия существующего кредита. Так вот доля тех, у кого нет ни одного банковского займа (в том числе в семье), — 53,5%. Признались в наличии кредита 44,4% опрошенных. Около 2% решили на этот вопрос не отвечать. И, кстати, нежелание возрастных респондентов брать кредит сказалось и на статистике по наличию займов. 67,8% южноуральцев пенсионного возраста сообщили, что живут без долгов финансовым учреждениям. Такие ответы дали 70,6% мужчин и 66,4% женщин пожилого возраста»,

— озвучили аналитики Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области.