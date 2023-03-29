Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о внедрении механизма опережающих «казначейских» кредитов

Такое финансирование поддержит строительство инфраструктурных объектов в регионах

Закон, который запускает механизм опережающих «казначейских» кредитов, принят. Об этом сегодня, 29 марта, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Утвержденная мера поможет опережающими темпами строить объекты социальной инфраструктуры, культуры и спорта, а также расселять аварийное жилье и комплексно развивать сельские территории, уточняют в пресс-службе регионального правительства.



Алексей Текслер, будучи руководителем комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», неоднократно заявлял о необходимости «казначейских» кредитов. В этом случае регионы смогут уже в 2023 году получить определенный объем кредитных средств с погашением в апреле 2024 году. Деньги будут направлены на объекты, которые могут быть выполнены с опережением графика.

«Прошу Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) и Алексея Леонидовича Текслера рассказать о готовности регионов к такой работе, все ли инструменты есть в их распоряжении. Рассчитываю очень также услышать предложения по опережающему финансированию не только региональных, но и федеральных проектов, что чрезвычайно важно тоже. Давайте не будем и об этом забывать — а как же? Федеральные-то проекты должны быть всегда в фокусе нашего внимания», — обозначил Владимир Путин.

Алексей Текслер доложил, что вопрос тщательно проработан всеми ответственными ведомствами, и закон, который запускает механизм опережающих «казначейских» кредитов, принят. В нем определен лимит для регионов и учтены поступившие из субъектов предложения. По итогам заседания комиссии Госсовета лимит был увеличен до 180 млрд рублей.

Затем губернатор предложил финансировать опережающими темпами строительство и ремонт федеральных дорог, отметив, что пока принятого механизма нет.

«Люди не делят дороги на федеральные и региональные, они одинаково ими пользуются, поэтому просил бы, чтобы такой механизм был принят», — подытожил Алексей Текслер.