Креативный форум представит в Челябинске 36 треков по IT, дизайну и моде

Окружной форум пройдет в Челябинске 13-14 мая

Окружной форум «Российская креативная неделя — Урал» пройдет в Челябинске 13-14 мая. Мероприятие станет точкой притяжения для предпринимателей со всей страны. О программе форума рассказали на его презентации.

«Нам нужно делать все, чтобы творческие люди реализовывали свой потенциал в бизнесе. Чтобы творчество давало новые рабочие места, происходил экономический рост. Это все необходимо объединять», — отметил губернатор Алексей Текслер на презентации.

Всего на форуме запланировано 36 сессий с фокусом на IT, дизайн, технологии, моду, кино и анимацию, музыку, саунд-дизайн, новые медиа, архитектуру и урбанистику. В этом году будет затронута тема инклюзивности креативных индустрий. Основное пленарное заседание посвятят ценностно-ориентированной экономике.

«По рейтингам мы видим, что за последние два года Челябинская область укрепила свои позиции, она начинает управлять региональной повесткой и имеет полное право выхода на федеральный уровень»,— сказал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Креативные индустрии на Южном Урале активно развиваются последние два года: был принят региональный закон о регулировании отношений в сфере, внедряется стандарт по развитию креативных индустрий, развивается инфраструктура.

Главный творческий кластер «Свободы 2» получил федеральный статус, на базе ЮУрГУ открылся корпус Школы 21 от Сбера, также в Челябинске создали Школу креативных индустрий, в которой ребята могут заниматься по пяти направлениям.

Также в регионе создана кинокомиссия и запущены адресные меры поддержки для предпринимателей.

Алексей Текслер отметил, что экономический потенциал развития креативных индустрий очень высок.

Также глава региона напомнил о новой красивой традиции, с которой Челябинская область встречает лето — Парижской неделе моды. В прошлом году под сводами «Эйфелевой башни» в Нагайбакском районе свои коллекции показали 14 южноуральских и российских брендов.