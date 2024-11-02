Школу креативных индустрий откроют в Челябинске в 2025 году

Будут доступны семь направлений обучения

В Челябинске откроют школу креативных индустрий в 2025 году при поддержке министерства культуры РФ. Дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут получать там дополнительное образование по разным творческим направлениям, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Школа разместится на базе Детской художественной школы искусств имени Н. А. Аристова. Дизайн-проект уже разработан, ведутся ремонтные работы.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, открытие школы призвано решать главную задачу развития креативного сектора — насыщение его профессиональными кадрами.

«Креативные индустрии — прекрасный пример того, как совпадение интересов государства и бизнеса может форсировать развитие целой отрасли экономики. Челябинская область активно встроилась в этот процесс. Главная цель сейчас — обеспечить рост креативного сектора кадрами. Решение этой задачи требует комплексного подхода, работы с талантливыми детьми и молодежью. Это не только проведение фестивалей и конкурсов, но и создание центров прототипирования, инклюзивных лабораторий. В следующем году будет освоен новый формат работы — школа креативных индустрий, которая сыграет профориентационную роль и поможет ребятам определиться с жизненной дорогой»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Обучать школьников будут по пяти направлениям: звукорежиссура и звуковой дизайн, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Также будeт открыты направления «неклассический театр» и школа документального кино. Два последних не входят в федеральный проект, поэтому финансировать их будут из федерального, областного и муниципального бюджетов — соответствующее соглашение благодаря поддержке правительства Челябинской области уже подписано.

Учиться ребята будут в две смены. Сначала это будут 120 человек, потом их станет вдвое больше. Обучение бесплатное, но попасть в школу смогут самые мотивированные ребята.

На сегодняшний день в 55 регионах России открыто 83 школы креативных индустрий. Там подростки до 18 лет обучаются современной электронной музыке, звукорежиссуре, анимации и 3D‑графике, цифровым технологиям и многому другому.

Школы креативных индустрий открывают с 2022 года в рамках федерального проекта «Придумано в России».