Кому и когда в Челябинской области надо отчитаться по доходам

На Южном Урале стартовала декларационная кампания

В Челябинской области стартовала декларационная кампания. Отчитаться о доходах в налоговую нужно до 2 мая 2023 года. Сам налог надо заплатить не позднее 17 июля. О каких суммах нужно уведомить государство и какое наказание грозит за неуплату налогов (кроме беспокойного сна), читайте в материале ИА «Первое областное».

Кто должен подать декларацию о доходах за 2022 год?

Декларацию в налоговую должны представить люди, которые в 2022 году продали имущество. Обычно это более 90% граждан, которые декларируют доход, рассказала начальник отдела налогообложения УФНС России по Челябинской области Елена Зотова.

Для недвижимости действует правило — отчитываться нужно только о продаже квартиры, которой владели более пяти лет. При продаже жилого недвижимого имущества, садовых домиков и земельных участков на сумму до 1 млн рублей декларацию сдавать не нужно. С этой суммы налог не платится.

При продаже машины задекларировать сделку надо, если владели транспортным средством более трех лет. Сделки на сумму менее 250 тыс. рублей не облагаются налогом, отчитываться о них тоже не надо.

Декларацию должны представить те, кто получил в дар имущество от людей, которые не являются близкими родственниками. Договоры дарения с близким родственниками налогом не облагаются.

Декларацию обязаны предоставить арендодатели. Речь о тех, кто сдает квартиру физическим лицам.

О доходах также отчитываются индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. При этом граждане, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Отчитаться надо за выигрыши в лотерею, не превышающие 15 тыс. рублей. Если сумма больше, оператор лотереи сам платит налоги.

Нужно ли декларировать доходы от вкладов?

Эти налоги не надо декларировать. Налоговый орган сам начисляет сумму вместе с имущественными налогами. При этом доходы от вкладов за 2022 год освобождены от налогообложения. За 2022 год налог посчитают, но никому не придется его платить.

В прошлом году в Челябинской области было подано 440 тыс. деклараций о доходах. Большинство из них — для получения налогового вычета. Мы подробно рассказывали, как получить имущественный налоговый вычет.

В УФНС рекомендуют воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте ведомства для подачи декларации. Это удобно и позволяет избежать ошибок, потому что данные заполняются автоматически по информации из официальных реестров, а не вручную.