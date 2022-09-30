Компания из Москвы изучит необходимость инвестиций во вторую ветку челябинского метротрама

На торгах победила компания, которая проектирует линию «Север — Юг»

Компания «Челябинский метротрамвай» выбрала подрядчика для обоснования инвестиций в продление ветки «Восток — Запад». Планируется протянуть ее под землей, под проспектом Ленина от площади Революции до ЮУрГУ. В аукционе победила компания «Моспроект-3», которая будет строить первую ветку. За работы она получит 27,9 млн рублей. Других желающих участвовать в торгах не было. Информация опубликована на портале госзакупок.

Эксперты должны изучить, насколько эффективными будут вложения в строительство ветки метротрама «Восток — Запад» и какую экономическую выгоду получит город.

Выполнить работу нужно до 25 декабря этого года. К 1 марта 2023-го необходимо согласовать исследование с госэкспертизой.

Длина ветки метротрама от улицы Красной до Тернопольской с подземной остановкой может составить 1,7 км. Возле парка Гагарина планируется сделать тупик с разворотным кольцом.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в качестве еще одного перспективного направления метротрама рассматривается продление линии в Ленинский район. Ветка может пройти через мост над железнодорожными путями. Экономическую обоснованность этой идеи тоже еще предстоит изучить.

Компания «Моспроект-3» из Москвы в августе выиграла конкурс на проектирование и строительство ветки челябинского метротрама «Север — Юг». С ней заключили контракт стоимостью 49,5 млрд рублей. До этого в 2021—2022 годах фирма разрабатывала предварительное технико-экономическое обоснование инвестиций в создание метротрамвая в Челябинске.

В июне этого года проектный институт «Моспроект-3» победил в аукционе на поддержание недостроенной первой линии метрополитена — между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». На работы, которые будут проводиться до 15 ноября 2022 года, направили 78,6 млн рублей.

Первую ветку челябинского метротрама «Север — Юг» построят уже к 2026 году. Корреспондент Первого областного информагентства собрал вопросы горожан из соцсетей и с форумов, нашел ответы в техзадании и пообщался с экспертами.