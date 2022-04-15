В Челябинской области объявили конкурс среди компаний для участия в «Иннопроме-2022»

Лучшие предприятия смогут представить свою продукцию на стенде региона

Агентство международного сотрудничества Челябинской области начинает конкурсный отбор компаний региона для участия в коллективном стенде на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Она будет проходить с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.

Тема 12-го «Иннопрома» — «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Выставка является индустриальной, торговой и экспортной площадкой. На мероприятии встречаются представители власти и промышленности, заключаются важные и перспективные соглашения.

«Чтобы компаниям принять участие в выставке и представить свою продукцию на коллективном стенде, необходимо быть зарегистрированными на территории Челябинской области. Для отбора лучших экспонентов на стенд мы создадим конкурсную комиссию, которая примет решение о включении компании в состав делегации», — комментирует директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.

Конкурсный отбор идет до 13 мая. Подробности по заполнению заявок можно найти на сайте Центра поддержки экспорта Челябинской области.





В 2021 году на коллективном стенде региона свою продукцию представили 15 предприятий, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат, Южноуральский арматурно-изоляторный завод, «Приводная техника», «Стендап инновации». Эти компании по ряду критериев выбрали из 50 подававших заявки. Стенд Челябинской области был выполнен в темных тонах, потому что регион славится не только природными богатствами, но и промышленностью. ИА «Первое областное» подробно рассказывало о том, какие предприятия представляли Южный Урал на «Иннопроме-2021» и чем они удивляли гостей выставки.