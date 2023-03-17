Ключевая ставка Банка России осталась на прежнем уровне

Регулятор сохранил показатель уже в четвертый раз подряд

Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5% годовых. Показатель остается без изменений с сентября 2022 года. Такое решение принял совет директоров сегодня, 17 марта. Как отмечают в пресс-службе Банка России, текущие темпы прироста цен остаются умеренными, а инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

«Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России. По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году»,— сообщает пресс-служба Банка России.

Ключевая ставка 7,5% была установлена 16 сентября 2022 года. Затем дважды ее сохраняли — на заседаниях совета директоров Центробанка 28 октября и 16 декабря. На собрании 10 февраля 2023 года ставку тоже оставили без изменений. Теперь 7,5% сохранили в четвертый раз.

Что такое ключевая ставка?

Это максимальный процент, под который Центробанк принимает депозиты от коммерческих банков, и одновременно минимальная ставка по кредитам для них. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.

Что означает низкая ключевая ставка?

Низкая ключевая ставка означает, что деньги в стране стоят дешево. При этом растет инфляция, денег становится много на рынке, но их стоимость падает. При низкой ставке банки скупают иностранную валюту, что приводит к росту курса рубля. Покупательная способность растет, экономика развивается. Рост ключевой ставки является следствием разгона инфляции.

Последствия низкой ключевой ставки:



низкие ставки по кредитам;

низкие ставки по банковским вкладам;

рост экономики и производства;

рост покупательной способности;

рост инфляции;

рост ипотечных сделок;

рост вложений в акции.

Что означает высокая ключевая ставка?

Высокая ключевая ставка означает, что деньги стали дорогими. Инфляционные процессы на рынке снижаются. Банки активнее распродают иностранную валюту, что приводит к падению курса рубля. Покупательная способность людей снижается, развитие экономики становится менее интенсивным.

Последствия высокой ключевой ставки:



высокие ставки по кредитам;

высокие ставки по банковским депозитам;

замедление экономики и производства;

снижение покупательной способности;

снижение инфляции;

снижение ипотечных сделок;

снижение вложений в акции.

Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 28 апреля. Там решат, снизить ключевую ставку, повысить ее или же снова оставить без изменений.