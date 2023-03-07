В Челябинске с банка взыскали 110 тысяч рублей за визит к родственнику должника

Банкиры давили на брата заемщика и его супругу

Один из федеральных банков должен выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей за то, что «кошмарил» родственников должника. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Житель Челябинской области задолжал банку некую сумму. Чтобы взыскать ее, банкиры звонили не только заемщику, но еще и его брату.

«Брат каждый раз требовал прекратить звонки. Однако звонки продолжались на его телефон, на телефон его супруги. А потом сотрудник банка лично приехал к брату домой. Дверь визитерам открыл племянник должника. Он сообщил, что должник никогда не проживал по этому адресу, но гость продолжал выведывать информацию»,

— рассказывают в пресс-службе.

После этого случая брат должника написал жалобу в Центробанк РФ. Оттуда ее направили в профильный отдел службы судебных приставов.

«В ходе административного расследования судебные приставы установили, что в нарушение закона кредитное учреждение без согласия должника пошло на личную встречу с третьим лицом»,

— поясняют в пресс-службе.

Банк привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 110 тысяч рублей. Банк пытался обжаловать постановление, но суд встал на сторону судебных приставов. Постановление вступило в законную силу, штраф уже оплачен.