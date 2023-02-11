В Магнитогорске полицейский и сотрудница банка отговорили пенсионерку брать кредит

Мошенники пытались убедить женщину оформить займ и отклонить уже якобы поданную кем-то заявку на кредит

В Магнитогорске полицейский и сотрудница банка отговорили пожилую женщину брать кредит и объяснили, что взять крупную сумму денег в размере 300 тысяч рублей ее убеждают мошенники. Женщина и ее сын поблагодарили неравнодушных правоохранителя и сотрудницу кредитной организации за чуткость и внимание, сообщили 11 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию позвонила руководитель одного из филиалов банка. Она сообщила, что к ним пришла пожилая женщина, которая заметно волнуется, разговаривает с кем-то по телефону и просит оформить на нее кредит в размере 300 тысяч рублей, чтобы отклонить якобы поданную кем-то от ее имени заявку. На место сразу же отправился начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску подполковник полиции Данила Сапроненков. Он вместе с сотрудницей банка начал объяснять пенсионерке, что с ней разговаривают мошенники.

«Постепенно мы ей рассказали схему обмана и даже успели пообщаться со звонившими, которые пытались убедить ее, что именно они сотрудники полиции, а те, кто рядом — ее обманывают. Я позвонил родственникам и попросил приехать за бабушкой. Если бы ни бдительность сотрудников банка, 300 000 рублей, взятых в кредит, были бы переведены мошенникам»,— цитирует ведомство Данила Сапроненкова.

Успокоившись, пожилая женщина и прибывший в банк ее сын поблагодарили полицейского и сотрудницу банка за то, что они уберегли пенсионерку от многотысячного кредита.