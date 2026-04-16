Как заводы и птицефабрики на Южном Урале осваивают искусственный интеллект

Нейросети считают, сортируют яйца и управляют бульдозерами

На птицефабрике под Челябинском яйца больше не сортируют вручную — это делает нейросеть. На машиностроительном заводе бульдозер едет без водителя, а оператор только подстраховывает. Искусственный интеллект уже работает в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и госуправлении. Как предприятия региона включают технологии в производство, узнали журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Челябинская область утвердила одну из первых в России региональных стратегий развития искусственного интеллекта. На Южном Урале уже работают признанные на федеральном уровне проекты: система «Умный трамвай», решения в сфере обращения с ТКО, цифровизация архивов, а также промышленные решения на ЧКПЗ и ММК.

На заседании регионального Совета по ИИ губернатор Алексей Текслер акцентировал, что практически все органы власти уже применяют решения на базе нейросетей. Дальнейшая задача — активно развивать их использование, в том числе в промышленности.

В регионе есть предприятия, где нейросети уже «обкатали на деле». И речь не только о промышленных гигантах, но и о передовых сельскохозяйственных производствах. На птицефабрике «Чебаркульская птица» искусственный интеллект трудится на всех этапах — от сбора яйца до его упаковки.





Восемь камер, сотни вспышек — система подсвечивает каждую трещинку и пятнышко. Раньше овоскопированием (то есть просвечиванием) занимались вручную. Теперь всю грязную и монотонную работу взял на себя искусственный интеллект.

«Пропускать нестандартный продукт на прилавки нельзя», — поясняет директор комплекса Александр Локотков.





Грязные яйца уезжают в мойку, битые — на переработку. Люди к скорлупе почти не прикасаются. Сборщики готовых лотков в прошлом становятся операторами станков в настоящем. Вера Проскурина, например, освоила новую программу за два дня и приступила к работе.





Теперь за ее пультом 14 птичников и более 600 тысяч яиц в день. Раньше на каждом таком объекте трудились по два человека. Сейчас хватает одной Веры. Погрешность при подсчете — меньше 1%.

«Следующий этап — полный учет яйца от инкубатория до покупателя. И на каждом этапе нам будет помогать искусственный интеллект», — делится планами Александр Локотков.





Тем временем на полигонах завода ДСТ готовят беспилотную технику. Кабины внутри такого бульдозера почти нет, потому что человек управляет машиной со стороны. При возникновении внештатной ситуации оператор подключается, изменяет параметры, чтобы техника ехала дальше.





Машины будут работать в тех местах, где человеку находиться вредно или опасно для здоровья. Например, в каменных карьерах.

В Челябинской области к цифровой трансформации производств подходят системно, создаются все условия для перехода предприятий на новый технологический уровень в рамках проекта повышения производительности труда.

