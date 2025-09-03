На Южном Урале представили уникальные для России роботизированные машины

Выставку «СпецМашЭкспо-2025» посетил Алексей Текслер

Сегодня на полигоне завода «ДСТ-Урал» возле аэродрома Калачево стартовала Всероссийская выставка-форум «СпецМашЭкспо-2025». Там представлено более 100 единиц техники из 16 регионов страны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с экспонатами, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Глава региона осмотрел дорожную и самосвальную технику, погрузчики, тракторы, бульдозеры, в том числе производимые только на Южном Урале. В частности, это машина от «ДСТ-Урал», аналогов которой в России нет. Разработка — пример качественного импортозамещения. Раньше такую технику поставляли только иностранные предприятия, сейчас ее производят в Челябинской области.





Среди инноваций, представленных губернатору, роботизированный комплекс из трех беспилотных машин для строительства дорог: они управляются дистанционно техникой с дополненной реальностью.





«В ближайшем будущем такая техника будет работать в карьерах и на строительстве дорог без участия человека — на основе программ искусственного интеллекта. И это будущее создается здесь, в Челябинской области, на предприятиях наших производителей. Часть представленной техники имеет двойное назначение: вы, наверное, обратили внимание, что некоторые машины окрашены в зеленый и серый цвета. Это значит, что наша техника используется в специальной военной операции», — подчеркнул губернатор.

Также на полигоне представили опытный образец работизированной пожарной машины. Это тоже разработка «ДСТ-Урал». Машина предназначена для работы в местах, где человеку находиться опасно для жизни. Управляется техника дистанционно — пультом. Производительность пожарного насоса — 70 литров в секунду. Также здесь есть навесное оборудование, которое позволяет разгружать завалы.





Сейчас бойцы южноуральского МЧС испытывают машину. По итогам испытаний будет решаться вопрос о ее использовании в целевых частях ведомства, например в Крыму.

На стенде от Лаборатории автономных роботизированных систем представили роботов-помощников. Уборочная машина сама понимает, где находится. Техника беспилотная, ею управляет встроенная нейросеть.





Также среди импортозамещающих новинок — специализированный уборочный комбайн для свеклы.

«Я убежден, что наш регион всегда был лидером в сфере машиностроения — и сегодня мы уверенно сохраняем эти позиции. Мы активно сотрудничаем с другими регионами, ведь развитие компонентной базы крайне важно. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем себя всей номенклатурой дорожно-строительной техники, а также снабжаем ею всю страну», — добавил Алексей Текслер.





Более того, в рамках выставки запланирована масштабная деловая программа, на которой обсудят направления развития машиностроения. В обсуждениях принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых союзов и ассоциаций.