Как вернуть деньги челябинцам со счетов КИВИ Банка после отзыва лицензии

Вывод средств с электронных кошельков клиентов заблокирован

Банк России сегодня, 21 февраля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «КИВИ Банк». Вкладчики не могут вывести средства со счетов, они заблокированы. ИА «Первое областное» выяснило, когда челябинцам, имеющим личные сбережения на счетах КИВИ Банка, можно будет получить страховое возмещение.

Главным продуктом КИВИ Банка был QIWI-кошелек, который, по мнению Центробанка, в основном использовался для расчета между физлицами и нелегальными структурами финансового рынка. Высокорисковые действия продолжились даже после специальных мер ЦБ по ограничению операций.

АО «КИВИ Банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплата вкладов производится госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

«Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. До указанной даты агентство опубликует официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения», — указано на сайте АСВ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок до 27 февраля 2024 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 4,6 миллиарда рублей.

По данным Банка России, КИВИ Банк находился на 89-м месте в российской банковской системе и никогда не входил в пул крупнейших кредитных организаций. Прекращение работы не повлияет на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц делать любые расчеты и переводы.

Пенсионный фонд РФ в 1993 году создал Белэкономбанк. Он менял акционеров и названия, в 2011 году стал КИВИ Банком. Являлся расчетным банком группы Qiwi, появившейся в 2007 году. Холдинг объединят в том числе платежную систему Qiwi, систему денежных переводов Contact, агентство интернет-рекламы RealWeb и другие проекты для бизнеса и людей.

