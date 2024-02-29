Челябинские вкладчики КИВИ Банка начали получать выплаты страхового возмещения

Для возврата денег нужно обратиться в местные отделения банка «Уралсиб»

Сегодня, 29 февраля, начались выплаты страхового возмещения вкладчикам КИВИ Банка, у которого Банк России 21 февраля отозвал лицензию. Для возврата денег челябинским вкладчикам необходимо обратиться в местные отделения банка «Уралсиб», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов, а также выплата возмещения будут осуществляться через ПАО „БАНК УРАЛСИБ“, заключившего с АСВ агентский договор на срок 6 месяцев», — указано на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

После окончания указанного срока прием заявлений о выплате возмещения будет осуществлять этот же или иной банк-агент. Либо выплаты будут осуществляться непосредственно АСВ, о чем будет сообщено дополнительно.

В Челябинске отделения банка «Уралсиб» находятся по адресам: проспект Ленина, 42, а также улица 40‑летия Победы, 33. Заявления могут подать также жители Магнитогорска (проспект Ленина, 130), Миасса (проспект Автозаводцев, 11) и Златоуста (улица Таганайская, 204).

Для получения возмещения физлицам или уполномоченным действовать без доверенности от имени юрлица достаточно предоставить заявление о выплате по установленной форме и паспорт. При невозможности лично прийти в банк заявление можно направить по почте. С 19 марта заявление о возврате средств можно будет направить через сайт «Госуслуги».

Главным продуктом КИВИ Банка был QIWI-Кошелек. Владельцы таких счетов не попали под действие системы страхования вкладов. Они являются кредиторами третьей очереди и с ними определен иной порядок расчета.