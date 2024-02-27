Челябинские вкладчики КИВИ Банка включены в реестр для выплат страхового возмещения

АСВ на конкурсной основе определит банк-агента для выплат

Челябинские вкладчики КИВИ Банка включены в реестр для выплат страхового возмещения. Он сформирован Агентством по страхованию вкладов (АСВ), курирующим ситуацию по выплатам бывшим клиентам кредитной организации без лицензии. Информация опубликована на сайте АСВ.

«Согласно реестру, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 миллиарда рублей. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и 9 тысяч юридических лиц»,— указано на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.

АСВ определит банк-агента для выплаты страхового возмещения, который произведет полный расчет с вкладчиками КИВИ Банка.

«Выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 6 марта 2024 года. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка. Для оформления страхового возмещения вкладчикам необходимо обратиться в уполномоченный банк-агент или офис АСВ с соответствующим заявлением. Средства будут переведены на указанный в заявлении счет», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе АСВ.

С 19 марта подать заявление на выплату страхового возмещения можно будет на сайте АСВ или через портал «Госуслуги».

Требования по возмещению денежных средств от владельцев КИВИ Кошельков будут включены в третью очередь кредиторов, поскольку не попадают под систему страхования вкладов. АСВ выявило в нем порядка 9,3 миллиона электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.

На 1,3 миллиона анонимных кошельков (с лимитом до 15 тысяч рублей) находится порядка 277 миллионов рублей. Средний размер остатка средств на одном кошельке — 212 рублей. Сейчас Агентство работает над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет платежного сервиса QIWI.

Банк «Точка» озвучил решение выплатить 8 миллиардов рублей своим клиентам, чьи деньги в КИВИ Банке оказались заморожены.

«За свой счет мы готовы уже с 5 марта начать возмещать суммы, которые не покрыты страховкой АСВ. Это решение не только наших лидеров и инвесторов — это единогласное решение всей „Точки“. Единственно верное в такой ситуации»,— сообщает пресс-служба банка «Точка».

«Точка» выкупит у своих клиентов права требования к КИВИ Банку и возьмет на себя все риски невозврата этих сумм. Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ.

Клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с «Точкой» договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 миллиона рублей и остатком на счете. Например, если в КИВИ заморожено 12 миллионов рублей, то «Точка» выплатит 10,6 миллиона рублей.

АСВ предупреждает бывших клиентов КИВИ Банка о том, что официальный сайт кредитной организации заблокирован, однако в Интернете выросли риски встретить «клонов» сайта. Представители временной администрации просят граждан проявлять бдительность, не поддаваться на мошеннические схемы вывода денег.

Напомним, 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «КИВИ Банк». В день отзыва лицензии вкладчики не могли снять деньги со счетов и воспользоваться КИВИ Кошельками.