Как будут работать челябинские ТРК в новогодние праздники

Арендаторы готовятся к росту выручки в начале 2023 года

Челябинские торгово-развлекательные комплексы утвердили график работы в последние дни декабря и новогодние каникулы. Выясняем, где вы успеете купить забытый зеленый горошек к столу, а где — обновить гардероб перед выходом на работу.

Новогодние графики на этот раз составляли по принципу, что отдых нужен всем! Поэтому многие торговые комплексы 31 декабря будут работать лишь до 18:00, при этом супермаркеты, расположенные на территории ТРК, наоборот, готовы держать двери открытыми до последнего клиента. Так, комплексы «Алмаз», «Родник», «Куба», «Радуга» и «Фиеста» планируют работать в последний день уходящего года до 18:00, «Фокус» и «Горки» — до 20:00.

«Мы ожидаем трафик покупателей в праздничные дни на уровне прошлого года, не меньше. Время работы определяют в основном сами арендаторы торговых площадей. Как правило, продуктовые отделы, в частности супермаркеты, увеличивают время работы перед Новым годом, чтобы была возможность всем желающим подготовиться к застолью, прикупив необходимые продукты и напитки. Магазины одежды и обуви, наоборот, раньше закрываются в связи с тем, что перед встречей Нового года поток посетителей все равно небольшой, выручки особо нет. В новогодние каникулы мы ожидаем рост трафика», — уточнил руководитель управляющей компании ТРК «Фиеста» Александр Дадерко.

Топ-менеджеры торгово-развлекательных комплексов отмечают, что в этом году торговля ведется активнее, чем в период пандемии, и заметно, что новогоднее настроение вернулось в семьи горожан.

«Посетителей столько же, как и в прежние годы без пандемии. Сейчас покупаются подарки, наряды, в праздничные дни будут докупаться подарки, реализовываться подарочные сертификаты, будут семейные походы в кино — одно из самых популярных занятий», — считает руководитель отдела маркетинга компании «Родник» Ольга Кузнецова.

ТРК «Родник» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, при этом «Ашан» — с 8:00 до 24:00, «Касторама» — с 8:00 до 20:00. 1 января комплекс откроет двери для посетителей с 14:00 и проработает до 22:00, «Ашан» работать не будет.

ТРК «Алмаз» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, супермаркет «Лента» — с 9:00 до 21:00, «Леруа Мерлен» — с 8:00 до 20:00. 1 января комплекс утвердил график работы с 14:00 до 22:00. «Лента» будет работать с 10:00 до 23:00, у «Леруа Мерлен» — выходной.

ТРК «Фокус» 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, супермаркет «Спар» — с 9:00 до 21:00, мягкий кинотеатр — с 9:30 до 20:00, гастропарк — с 10:00 до 20:00. 1 января «Фокус» работает с 12:00 до 22:00, супермаркет — с 12:00 до 23:00, мягкий кинотеатр — с 10:00 до 4:00, гастропарк — с 12:00 до 23:00. С 2 по 8 января «Фокус» работает в обычном режиме.

ТРК «Фиеста» и ТРК «Радуга» 31 декабря работают с 10:00 до 18:00, при этом супермаркеты, расположенные в них, наоборот, увеличат рабочее время для удобства гостей.

ТРК «Куба» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, продуктовые отделы — с 9:00 до 21:00. 1 января 2023 года супермаркет «Спар» откроет двери для посетителей в 12:00, семейный парк развлечений «Планета Смайлс» начнет работу в 14:00. С 2 января комплекс работает в обычном режиме.

ТРК «Горки» 31 декабря открыт для посетителей с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. С 2 января — в обычном режиме. При этом гипермаркет «Лента» будет работать 31 декабря с 8:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00, с 2 января — в обычном режиме. Кинотеатр «Синема Парк» 31 декабря — с 10:00 до 18:00 (начало последнего киносеанса), 1 января — с 11:00 до 01:00, а далее — в обычном режиме.

ТК «Никитинский» на площади Революции 31 декабря работает с 10:00 до 18:00. 1 января не работает. 2 января торговые ряды будут открыты с 12:00 до 20:00. С 3 января торговый комплекс будет работать в обычном режиме.