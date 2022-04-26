Выходные в майские праздники — 2022: как отдыхает Челябинская область

В пресс-службе губернатора прокомментировали график нерабочих дней

В Челябинской области не будут продлевать майские праздники в 2022 году. В Главном управлении по труду и занятости региона напомнили, что график устанавливается правительством и постановлений о продлении не было.



В пресс-службе губернатора Челябинской области подтвердили: речи о продлении майских праздников не идет.

«Никаких изменений не будет, отдыхаем по официальному графику, указанному в производственном календаре»,— сообщили журналисту Первого областного информагентства.

Это значит, что в 2022 году челябинцы отдыхают с 30 апреля по 3 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник) а также с 7 по 10 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник). С 4 по 6 мая — рабочие дни. По данным сервиса SuperJob, 12 процентов челябинцев решили продлить праздники сами и взяли отпуск на рабочие дни.





Много вопросов о майских выходных началось после того, как Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди», предложил продлить майские праздники в 2022 году. Но в комитете Госдумы по труду инициативу не поддержали, отметив, что в этом году нет никаких предпосылок «эпидемиологического характера» для этого.

Тем не менее, главы регионов вправе сами продлить майские праздники в отдельных областях. Например, это уже сделали в Республике Адыгея.