В Челябинской области объяснили, как избежать штрафа за разведение огня в шашлычный сезон

Выполнение несложных требований обеспечит пожарную безопасность

Особый противопожарный режим, введенный в Челябинской области, накладывает серьезные ограничения на разведение огня. С открытием сезона загородного отдыха возникает вопрос, как безопасно и без административных последствий можно пожарить шашлык. Правила в прямом эфире Центра управления регионом озвучил начальник Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Желтышев.

«Все, что касается мангалов, должно происходить на территории частного домовладения. Предварительно с территории нужно убрать старую листву и другие горючие материалы. Расстояние от мангала до частного дома должно составлять не менее пяти метров. Лучше всего разводить огонь при безветренной погоде. В целом нужно постараться сделать так, чтобы в любой момент мангал можно было накрыть, например, железным листом», — отметил Вячеслав Желтышев.

В ГУ МЧС области уточнили, что готовить пищу можно только в специальных емкостях (мангалах или жаровнях), а очаг должен находиться минимум в пяти метрах от зданий, сооружений или иных построек. Вокруг емкости и самого огня должна быть чистая зона протяженностью не менее двух метров. За нарушителями будут следить специальные патрули, которые не только могут заметить начинающийся пожар, но и предотвратить нарушения правил пожарной безопасности. Лучше всего отнестись к этому серьезно, так как ситуация с возгораниями сейчас напряженная.

«У нас непростая обстановка, поскольку нынешняя весна отличается от прошлых. Бороться приходится сразу с тремя явлениями: паводок, выход на лед и пожары. За последние две недели зафиксирован 81 ландшафтный пожар на общей площади примерно в 800 га. Это очень много. Если мы берем аналитику прошлого года, то ландшафтных пожаров в тот же период было всего на 20 га», — заявил руководитель гарнизона.

Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало о правилах обращения с огнем для дачников, но стоит помнить, что в условиях особого противопожарного режима сумма штрафов за нарушения вырастает в два раза. В период действия режима накладываются серьезные ограничения на разведение огня, сжигание сухой растительности и мусора. Пока же в нашем регионе установлен четвертый класс пожарной опасности.