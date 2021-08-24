Под Троицком в столкновении КамАЗа и легковушки погибли два человека

Пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью

КамАЗ и «Чери» столкнулись поздним вечером 23 августа на трассе Троицк — поселок Кумысное. Грузовик и легковушка двигались в попутном направлении. От удара иномарку перевернуло на крышу и отбросило на встречную полосу. Два пассажира получили смертельные травмы. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели сопроводили водителя, который самостоятельно выбрался из искореженной иномарки, до автомобиля скорой медицинской помощи. Также они отключили аккумулятор разбитого авто.

Еще одно ДТП произошло в Троицком районе ранним утром во вторник, 24 августа, около поселка ГРЭС.

«Водитель легкового автомобиля „Лада Калина“, не справившись с управлением, допустила съезд с дороги и столкновение с деревом на обочине. Водитель не пострадала», — прокомментировали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

При этом помощь спасателей потребовалась для восстановления движения на участке дороги. Упавшее дерево перегородило проезжую часть, ствол пришлось распилить и убрать.