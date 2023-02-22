«Индекс блинов» в Челябинской области вырос на 6%

В магазинах подорожали почти все ингредиенты для классического рецепта

В разгар масленичной недели корреспондент ИА «Первое областное» решил узнать, насколько за год подорожали в Челябинской области блины. Оказалось, что сильнее всего выросли цены на молоко и соль (на 20%). А подешевели только яйца. В какую сумму обойдется приготовление блинов на четыре порции, читайте в нашем материале.

Для расчета стоимости приготовления блинов мы взяли за основу рецепт на четыре человека по «быстрому» способу. Для блинов понадобится 500 мл молока, два яйца, 200 г муки, три столовые ложки подсолнечного масла, а также сахар и соль. Чтобы узнать стоимость продуктов, мы изучили данные от Росстата о средних ценах в розничных магазинах Челябинской области в январе 2022-го и 2023 года (данных за февраль пока нет).

Оказалось, что цены сильно выросли на молочные продукты. Литр молока 2,5% жирности подорожал на 20%. Сейчас средняя стоимость пакета — больше 70 рублей. Также в относительном выражении значительно выросла цена на килограмм соли — всего на 2,5 рубля, но это 20% от суммы. Подешевели в 2023 году только яйца, десяток будет стоить на 2,2 рубля меньше, чем в 2022-м.





Если вы пойдете в магазин закупаться продуктами для приготовления блинов, то потратите 405 рублей. В 2022 году вы бы уложились в 377 рублей.

В пересчете на наш рецепт, блины на семью из четырех человек обойдутся в 66,4 рубля. Это на 6% больше, чем в 2022 году. Таким образом, в 2023 году «индекс блинов» на Масленицу хоть ненамного, но вырос.





Посмотрим, сколько будут стоить самые популярные начинки для масленичных блинов — икра, сгущенка, сметана и варенье. И опять мы видим значительный рост цен на молочные продукты. Сметана за год подорожала на 10%, килограмм стоит 244 рубля. А сгущенка стала стоить на 26% дороже — 361 рубль за килограмм. Килограмм магазинного джема стоит в среднем 416 рублей (+16% за год). Икра почти не выросла в цене — килограмм стоит 4269 рублей.





Если вам по вкусу все четыре вида начинки и вы планируете взять всего по 200 грамм к своим блинам, это будет стоить 1057 рублей. Сумма — в 16 раз больше стоимости самой выпечки. Все дело в икре, конечно.

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