IKEA продала земельный участок под ТК в Челябинской области

Общая площадь планируемой застройки составляла 40 гектаров

IKEA продала земельный участок под торговый комплекс в Челябинской области в связи с продажей всех российских активов и «уходом» из РФ. Земли, где планировалось построить ТК «Мега», в Сосновском районе около поселка Терема, реализованы новому владельцу, сообщают федеральные СМИ.

Общая площадь участка составляет 40 гектаров. Стоимость инвестпроекта по строительству ТК «Мега» в 2016 году, когда были достигнуты договоренности о строительстве между ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» и правительством региона, составляла порядка 10 миллиардов рублей (в котировках того времени).

«Мы подходили сознательно к покупке земельного участка. Изучали город. Конкретно эту локацию и ее перспективу. Мы уверены в будущем площадки как в жилом сегменте этой территории. А „Мега“ будет магнитом для развития розничной торговли и сферы услуг», — ранее сообщал представитель ИКЕА в Челябинской области Сергей Бут.

При этом иностранный инвестор неоднократно сдвигал сроки начала масштабной стройки. Причины изменения графиков сдачи объекта в эксплуатацию не озвучивали. В 2021 году стало известно, что инвестор отказался от планов по возведению ТК в Сосновском районе.

В 2022 году после введения санкций у челябинцев стали возникать сложности с покупкой товаров IKEA и доставкой их в Челябинск. Представители компании пытались решать трудности в ручном режиме. Это способствовало оттоку покупателей с торговой площадки IKEA.

Компания пыталась удержать рынок в Челябинской области, организовав доставку товаров в августе 2022 года. До этого приобрести продукцию можно было только в Екатеринбурге. Чтобы обслуживать покупателей со всего Урала, в екатеринбургском магазине возле касс даже поставили дополнительные пункты выдачи. Сделать заказ можно было прямо в магазине. Сотрудники помогали сформировать онлайн-корзину. Покупки можно получить здесь же: кому-то товары выдавали сразу, некоторым приходилось ждать несколько часов. Летняя распродажа 2022 года была нацелена на получение максимальной прибыли от «зачистки» российских складов от продукции под шведской маркой.