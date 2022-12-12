Границы зеленого пояса в Челябинске определит компания из Башкирии

Стоимость контракта снизили в 8,7 раза

В Челябинске выбрали компанию, которая займется определением границ лесопаркового зеленого пояса. Начальную цену контракта в 9,4 млн рублей в ходе торгов снизили до 1,1 млн рублей.

На конкурс заявки подали 7 компаний. Как сообщили информагентству «Первое областное» в пресс-службе Главного управления лесами по Челябинской области, торги выиграло ООО Землеустроительная компания «Терра» из Башкортостана.

По данным сервиса «Сбис», компания выигрывала торги по проведению комплексных кадастровых работ как в Башкирии, так и в других регионах России. Организация работает на рынке 6 лет, ее доход в 2021 году составил 12,9 млн рублей.

Напомним, закон о создании зеленых поясов вокруг городов вступил в силу в России в 2017 году. Вскоре в Челябинске начали прорабатывать вопрос реализации проекта. Изначально предполагалось, что площадь составит 26 294 га, но в процессе обсуждения ее увеличили до 31 749,6 га.

Проект прошел публичные слушания и обсуждение в Законодательном собрании Челябинской области. И челябинцы, и депутаты одобрили создание зеленого пояса.

Зеленый пояс подразумевает особый статус территории, на которой запрещается организация свалок, вырубка деревьев, строительство зданий, использование токсичных химических препаратов, сплошная вырубка леса. В границы войдут участки Челябинска, Копейска, Красноармейского, Сосновского районов; земли лесного фонда Красноармейского и Шершневского лесничеств, а также земли особо охраняемых природных территорий региона, памятников природы — Челябинский, Каштакский и Ужовский боры.

Установленные границы зеленого пояса впоследствии включат в Единый государственный реестр недвижимости. Подрядчик должен завершить работы до 25 февраля 2023 года.