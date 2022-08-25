Челябинский зеленый пояс займет 31,75 тысячи гектаров

Депутаты Законодательного собрания области единогласно утвердили законопроект о неприкосновенных лесах вокруг мегаполиса

Зеленый лесопарковый пояс вокруг Челябинска будет занимать площадь в 31,75 тысячи гектаров, причем в будущем эта территория может вырасти. Такой законопроект 25 августа единогласно приняли депутаты регионального Заксобрания, передает корреспондент Первого областного информагентства.



«Проект постановления внесен в ЗСО губернатором Челябинской области. Федеральное законодательство предусматривает возможность организации зеленого пояса по ходатайству общественных организаций, органов местного самоуправления, представительных органов. Материалы ходатайства разработаны „Эко-Стандартом“ при поддержке ОНФ и Общественной палаты региона. В перспективе будем наращивать площадь зеленого пояса», — напомнил депутатам Заксобрания вице-губернатор Александр Козлов.

Как сообщало Первое областное информагентство, на публичных слушаниях по поводу создания зеленого пояса, неприкосновенных лесных территорий для улучшения экологической обстановки в мегаполисе, первоначально шла речь о включении в пояс только 26 тысяч гектаров. Однако уточненные данные ГУ лесами региона позволили увеличить площадь еще почти на 6 тысяч.

В пояс войдут земельные участки Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, земли лесного фонда пяти лесничеств и особо охраняемые природные территории — Челябинский, Каштакский и Ужовский боры.

«Это „зеленые легкие“ Челябинска и близлежащих районов, поэтому надо подойти к вопросу со всей ответственностью. Ведь здесь перспектива не только развития туристической деятельности, но и благоприятного проживания будущих поколений южноуральцев», — заявил председатель ЗСО Александр Лазарев.

Возражений со стороны депутатов не последовало. Но, как отметил Александр Лазарев, создание пояса вокруг Челябинска только начало большой работы. По поручению губернатора Алексея Текслера аналогичные образования нужно организовать в других промышленных городах Южного Урала.