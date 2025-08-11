Для курорта «Аджигардак» разрабатывают дизайн апартаментов и пространств

Развитие проекта, о котором губернатор Алексей Текслер доложил президенту России, проходит стадию создания концепции

В Ашинском районе Челябинской области к 2028 году собираются построить всесезонный горнолыжный курорт с 65 километрами трасс, сетью дорог протяженностью 115 километров и 5 тысячами гостиничных номеров. Об этом докладывал Алексей Текслер президенту России Владимиру Путину во время его визита в регион.

На реконструкцию и модернизацию курорта направят около 60 миллиардов рублей. Реализацией занимается проектная компания «Аджигардак» в сотрудничестве с правительством Челябинской области и корпорацией «Туризм.РФ».

Проект призван повысить туристическую привлекательность Челябинской области. Для этого собираются создать инфраструктуру, чтобы горнолыжный курорт мог работать круглый год.

«Сегодня туристическая сфера — одна из самых быстро растущих в российской экономике. Это актуально и для нашего региона. Несмотря на то, что Челябинская область — промышленный центр, мы один из туристических центров и будем развивать это направление. Президент поставил задачу увеличить общий доход, повысить вклад туризма в ВВП», — отмечал Алексей Текслер на всероссийском селекторе при обсуждении зимнего туристического сезона.

Сейчас разрабатывается концепция проекта, включая подготовку дизайна апартаментов и общественных пространств, сообщили корреспонденту 1obl.ru в главном управлении координации развития туризма в Челябинской области со ссылкой на ООО «Проектная компания „Аджигардак“».

«Начало эксплуатации первой очереди горнолыжных трасс и подъемников на всесезонном курорте „Аджигардак“ запланировано на 2027—2028 годы», — отмечает начальник главного управления Анастасия Понькина.

Также в ГУ туризма напомнили, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места, расширить номерной фонд, модернизировать туристическую инфраструктуру горнолыжного курорта, а также создать тематические парки развлечений в Ашинском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что, помимо горнолыжных трасс, модернизация включает создание термального бассейна, гостиницы и апартаментов с полным комплексом apres-ski. Планируется, что к 2028 году курорт сможет принимать около 460 тысяч туристов в год.