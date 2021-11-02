В Челябинской области десятки машин вышли на очистку дорог от снега

Осадки выпали почти во всех районах региона

В Челябинской области в ночь с 1 на 2 ноября снег с дождем прошел в Аргаяшском, Верхнеуфалейском, Нязепетровском, Каслинском, Красноармейском и Саткинском районах, Карабашском городском округе. К утру снег выпал почти во всех районах области, сообщили в региональном Миндортрансе.

«На региональные дороги вышло 30 единиц техники, произведены работы по очистке автодорог от снега и обработке противогололедными материалами (пескосоляной смесью)», — сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В настоящее время количество дорожной техники значительно увеличили, дороги находятся в проезжем состоянии. По всем вопросам обращайтесь по телефону круглосуточной диспетчерской: (351) 237-88-92.