Главгосэкспертиза одобрила строительство еще шести гостиниц кампуса в Челябинске

На проект выдали положительное заключение

В Челябинске на территории межуниверситетского кампуса возведут еще 6 гостиниц, на этот раз — для преподавателей. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект. Три семиэтажные постройки вместят до 90 жильцов, а в шестнадцатиэтажных корпусах смогут разместиться до 315 человек, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. Генеральный проектировщик — ООО «Голос.Строительство», а застройщик — ООО «Челябинская концессионная компания».

«В одноместных и двухместных номерах предусмотрен отдельный санузел, а также рабочие зоны. В смежных помещениях оборудуют общие кухни. На последнем этаже семиэтажных корпусов запроектированы номера с лоджиями, также на данном этаже предусмотрена общая лоджия с выходом из гостиной. Помимо жилых комнат в гостиницах выделят место для коворкингов, кафе, магазинов, помещений для пунктов выдачи товаров. Научно-образовательный комплекс станет воплощением концепта „город в городе“», — рассказала главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

Основная конструкция всех зданий кампуса — железобетон. Перегородки выполнят из кирпича, также запроектированы высокотехнологичные вентилируемые фасады. Их композиционное решение будет реализовано с использованием объемной пластики.

Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске объединит ведущие вузы региона и позволит использовать уникальную лабораторную и образовательную инфраструктуру. Строительство идет в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Ранее студенты Челябинского госуниверситета оценили новые гостиницы межуниверситетского кампуса. Помещения оформлены в лофт-стиле, в комнатах уже расставляют мебель, а на первых этажах разместят парикмахерские, аптеку, магазины. В гостиничные корпуса смогут заселиться более 300 человек. Первые жильцы в них появятся уже 1 сентября.

Отдельные площади по проекту предусмотрены для открытия лабораторий. Во втором квартале 2024 года потенциальным резидентам межуниверситетского кампуса в Челябинске необходимо подписать соглашения. В частности, запустят лаборатории по изготовлению отечественных зубных имплантов, которые будут использоваться не только в России. В планах — организовать поставки в Индию.