Челябинский госуниверситет показал, как выглядит гостиница будущего кампуса

Первые жильцы в нее заселятся уже 1 сентября

Студенты Челябинского госуниверситета оценили новые гостиницы межуниверситетского кампуса. Помещения оформлены в лофт-стиле, в комнатах уже расставляют мебель, а на первых этажах разместят парикмахерские, аптеку, магазины. В гостиничные корпуса смогут заселиться более 300 человек. Первые жильцы в них появятся уже 1 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

В гостинице есть турникеты и ресепшен с пунктом приема вещей, а также комната охраны. На первых этажах обоих корпусов разместят парикмахерскую, отделение банка, аптеку и магазины.

«Очень светлые и просторные помещения как жилого фонда. Комнаты обеспечены всей необходимой мебелью для комфортного пребывания, комплектация предусматривает наличие холодильника. Эргономика электрических сетей в комнатах достаточно удобная и индивидуальна для каждого проживающего. Незаурядная планировка этажей сначала немного смутила, но, думаю, освоиться здесь — дело практики. Порадовала система доступа на этаж, осуществляться он будет по карте-пропуску, что повышает безопасность студентов»,

— отметил ​председатель профкома студентов Даниил Плахотский.

По словам руководителя проекта Антона Амелина, строительство корпусов проходит в рекордные для Челябинской области сроки. Жилые блоки в финальной стадии готовности, завершаются работы по их комплектации.

«Общежитие выглядит современно, внутренняя отделка сделана в лофт-стиле. Комнаты, которые мы увидели, двухместные. За пару дней до экскурсии мне показали визуализации внутренних помещений, и, честно признаюсь, к увиденному я отнесся с большим скепсисом, потому что выглядело очень современно и эргономично. Но, побывав в помещениях кампуса, увидел воплощение в жизнь визуальных элементов проекта»,

— рассказал председатель объединенного совета обучающихся Никита Когунь.

Напомним, что межвузовский кампус построят в Челябинске к концу 2025 года в рамках нацпроекта «Наука и университеты».