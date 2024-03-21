В гостинице есть турникеты и ресепшен с пунктом приема вещей, а также комната охраны. На первых этажах обоих корпусов разместят парикмахерскую, отделение банка, аптеку и магазины.
«Очень светлые и просторные помещения как жилого фонда. Комнаты обеспечены всей необходимой мебелью для комфортного пребывания, комплектация предусматривает наличие холодильника. Эргономика электрических сетей в комнатах достаточно удобная и индивидуальна для каждого проживающего. Незаурядная планировка этажей сначала немного смутила, но, думаю, освоиться здесь — дело практики. Порадовала система доступа на этаж, осуществляться он будет по карте-пропуску, что повышает безопасность студентов», — отметил председатель профкома студентов Даниил Плахотский.
По словам руководителя проекта Антона Амелина, строительство корпусов проходит в рекордные для Челябинской области сроки. Жилые блоки в финальной стадии готовности, завершаются работы по их комплектации.
«Общежитие выглядит современно, внутренняя отделка сделана в лофт-стиле. Комнаты, которые мы увидели, двухместные. За пару дней до экскурсии мне показали визуализации внутренних помещений, и, честно признаюсь, к увиденному я отнесся с большим скепсисом, потому что выглядело очень современно и эргономично. Но, побывав в помещениях кампуса, увидел воплощение в жизнь визуальных элементов проекта», — рассказал председатель объединенного совета обучающихся Никита Когунь.
Напомним, что межвузовский кампус построят в Челябинске к концу 2025 года в рамках нацпроекта «Наука и университеты».