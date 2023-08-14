Алексей Текслер усилил позиции в рейтинге политической устойчивости губернаторов

Этому способствовали федеральная поддержка и масштабные проекты

Эксперты из «Минченко консалтинг» высоко оценили политическую устойчивость губернатора Алексея Текслера. Об этом говорится в соответствующем ежемесячном докладе и рейтинге «Госсовет 2.0». Авторы доклада, анализируя ситуацию за последние шесть месяцев, пришли к выводу, что глава региона находится в лидерах рейтинга среди губернаторов Уральского федерального округа. Политолог Александр Мельников объяснил, с чем это связано.

«За прошедшие полгода Алексей Текслер дополнительно усилил свои позиции на федеральном уровне, что привело к повышению оценок как за прямую поддержку губернатора со стороны „Политбюро“, так и за поддержку реализуемых в регионе масштабных проектов. Например, это метротрам и межуниверситетский кампус мирового уровня», — отмечает эксперт.

По мнению политолога, уверенный политический менеджмент тоже идет в плюс главе нашего региона. Кроме того, Алексей Текслер находится на позиции лоббиста регионов, поскольку он является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Также в лидерах среди уральских глав регионов, по версии «Минченко консалтинг», оказались губернаторы Свердловской и Тюменской областей, а также руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа.