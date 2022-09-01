Фасад кинотеатра «Родина» в Челябинске отремонтируют за 13,7 млн рублей

Внешний вид памятника архитектуры обновят осенью этого года

С 5 сентября по 1 ноября этого года в Челябинске проведут ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр „Родина“» — ныне Зал органной и камерной музыки. Контракт на работы заключили по начальной цене 13,7 млн рублей с местной компанией «Алькасар», сказано на портале госзакупок. Она единственная заявилась на конкурс. Ремонт фасада памятника архитектуры проведут по проекту челябинской фирмы «Ретрострой».

«Работы должны быть выполнены в соответствии с предоставленным заказчиком сметным расчетом, действующими реставрационными нормами и правилами, техническими условиями, технологическими регламентами, РНиП, СНиП, ГОСТ, Правилами пожарной безопасности и техники безопасности, методическими рекомендациями, Федеральным законом „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность», — сказано в техническом задании.

Ранее в Челябинске объявляли аукцион на размещение на фасаде бывшего кинотеатра архитектурно-художественной подсветки. Однако торги не состоялись, потому что никто не подал заявки. Начальная цена составляла 15,5 млн рублей. Теперь аукцион проводится повторно с той же стоимостью монтажа.

Кинотеатр «Родина» работал с 1950 года до начала 2000-х. В нем было 500 мест. Здание построено в стиле неоклассицизма по проекту челябинского архитектора Владимира Гофрата. Эксплуатацию прекратили из-за его аварийного состояния. Реконструкцию кинотеатра проводили в 2010–2014 годах. После его приспособили под зал камерной и органной музыки. В историческую постройку в январе 2014 года перевезли орган из храма Святого князя Александра Невского на Алом поле, который в августе 2010-го передали Челябинской епархии РПЦ. Открытие Зала органной и камерной музыки «Родина» состоялось 24 декабря 2014 года после долгой настройки органа.

По данным сервиса СБИС, ООО «Проектно-строительная компания „Алькасар“» зарегистрировано в апреле 2012 года. Фирма входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и союз «Уралжилкомстрой». Владеет компанией челябинский предприниматель Александр Сафронов, директором является Олег Ильин. Доходы ООО «ПСК „Алькасар“» в 2021 году составили 17,6 млн рублей, чистая прибыль — 400 тыс. рублей.

Компания заключила 30 госконтрактов на 181 млн рублей. За последнее время «Алькасар» получил права на монтаж архитектурно-художественной подсветки на двух памятниках архитектуры — публичной библиотеке и театре драмы. В 2021 году фирма установила подсветку на жилом доме Шиховых (Покровских) на улице Труда, 98 и Кукольном театре.