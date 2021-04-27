ФАС России возбудила дело в отношении ММК из-за высоких цен на продукцию

Три отечественных производителя одновременно подняли стоимость плоского проката

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила три дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке плоского проката. По мнению специалистов, компания «Северсталь», группа «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) и группа «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) поддерживают монопольно высокие цены, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС России, плоский прокат дорожает быстрее, чем растут цены на сырье для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% в первом квартале 2021 года.

«В связи с тем, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющимися конкурентами на рынке горячекатаного проката, ФАС России возбудила дела в отношении каждой компании отдельно. Такое рассмотрение позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий», — сообщили в ФАС России.

Если вина промышленников будет доказана, предприятиям грозят крупные штрафы. Отметим, «Северсталь», группы «ММК» и «НЛМК» вместе являются монополистами на рынке горячекатанного проката в России.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в пресс-службе ММК. На момент публикации материала ответ не поступил.