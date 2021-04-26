Жительнице Миасса пришлось через суд доказывать право на маткапитал

Получить сертификат в обычном режиме помешала смерть первого сына

Суд обязал ПФР выдать жительнице Миасса сертификат на маткапитал. Ранее Пенсионный фонд отказал женщине в выплате из-за того, что она не смогла предоставить свидетельство о рождении первого сына, сообщает пресс-служба Миасского городского суда.

Первый сын женщины умер в роддоме. Тогда семья жила в Казахстане, а местный закон не предусматривает выдачу свидетельства о рождении ребенка, если малыш ушел из жизни в тот же день. Через два года в семье появился второй ребенок. А год назад супруги переехали в Челябинскую область и получили гражданство России.

«Женщина обратилась в Пенсионный фонд с просьбой выдать ей сертификат на маткапитал. Однако ей отказали из-за отсутствия документов о рождении первого мальчика. Тогда истица обратилась в суд и выиграла дело. Пенсионный фонд обязали выдать истице соответствующий государственный сертификат», — говорит консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

Как пояснили в пресс-службе ПФР Челябинской области, сотрудники отделения Пенсионного фонда в Миассе сами направили женщину в суд. Они надеялись: для суда мать запросит из Казахстана необходимый им документ. Однако суд решил ограничиться справкой, которую удалось получить из компетентного органа Республики Казахстан.

В итоге женщина все же получит маткапитал и сможет распорядиться им по своему усмотрению. Решение суда уже вступило в законную силу.