В Челябинске осудят группировку нелегальных «банкиров»

Обвиняемые извлекали доход из незаконных операций

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении членов организованной группы. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без лицензии. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что обвиняемые в период с января 2016 года по февраль 2018 года занимались банковскими операциями без регистрации кредитной организации.

«На территории Челябинска один из участников организованной группы производил выдачу наличных денег „клиентам“ с удержанием не менее 5% за кассовое обслуживание», — рассказали в региональной прокуратуре.

Другие участники группировки искали граждан, готовых стать директорами лишь номинально, за вознаграждение. Обвиняемые сопровождали их в налоговые органы и в банковские организации, получали в кредитных учреждениях наличные и регистрировали юридических лиц в нежилых помещениях.

Всего обвиняемым удалось незаконно заработать более 10 миллионов рублей.

В отношении группировки были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии)»), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ («Образование (создание) юридического лица через подставных лиц»).

Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу.