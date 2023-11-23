В новогодние праздники между Челябинском и Санкт-Петербургом будет больше авиарейсов

Количество перелетов увеличит группа «Аэрофлот»

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») во время новогодних праздников увеличит число рейсов между Челябинском и Санкт-Петербургом. Перевозчик анонсировал изменение расписание полетов.

По данным пресс-службы, дополнительные рейсы будут в период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. К нынешнему расписанию добавят еще семь перелетов. Подробности объявят позже.

Ранее «Аэрофлот» сообщал о запуске прямых рейсов между Челябинском и Красноярском. Полеты начнутся с 1 января 2024 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».

