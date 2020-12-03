В Челябинске экс-глава «Гринфлайта» Сергей Мануйлов вышел на свободу по УДО

Он должен был отбывать наказание до марта 2021 года.

Калининским районным судом Челябинска удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Мануйлова. Бывший директор компании «Гринфлайт» провел срок лишения свободы в СИЗО.

Согласно данным суда, ходатайство было подано 28 октября. А 13 ноября оно было удовлетворено. Сейчас осужденный находится на свободе.

Напомним, Сергей Мануйлов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему было назначено 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Экс-руководитель «Гринфлайта» привел компанию к банкротству, ущерб составил 10 миллиардов рублей.